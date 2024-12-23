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Бабушкин Назар Кузьмич

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Бабушкин Назар Кузьмич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
4088-р
Роль персоны
Упомянутый в записи
Дата события
15.10.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
унтер-офицер
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
21.10.1828
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Решетников Георгий, причетник Ложкин и Несмелов
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 50
Полная запись МК
Счёт родившихся: 728 жен
Урожд. - Платунова Анастасия Матвеевна
Отец - Платунов Матвей Петрович, мещанин (г. Слободский, Слободский у., Вятская губ.)
Воспр. - Бабушкина Екатерина Степановна, жена унтер-офицера (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Бабушкин Назар Кузьмич, унтер-офицер (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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