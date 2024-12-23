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Платунов Матвей Петрович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Платунов Матвей Петрович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
4088-р
Роль персоны
Отец
Дата события
15.10.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
мещанин
Нас. пункт приписки
г. Слободский, Слободский у., Вятская губ.
Дата крещения
21.10.1828
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Решетников Георгий, причетник Ложкин и Несмелов
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 50
Полная запись МК
Счёт родившихся: 728 жен
Урожд. - Платунова Анастасия Матвеевна
Отец - Платунов Матвей Петрович, мещанин (г. Слободский, Слободский у., Вятская губ.)
Воспр. - Бабушкина Екатерина Степановна, жена унтер-офицера (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Бабушкин Назар Кузьмич, унтер-офицер (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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