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Табаков Алексей Прокопьевич

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Табаков Алексей Прокопьевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
4086-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
16.10.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
непременный работник
Нас. пункт приписки
поч. Воскресенский, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
21.10.1828
Священнослужители
иерей Свечников Андрей , причетник Сенилов Степан
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 49об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 726 муж
Урожд. - Сабуров Аверкий Семенович
Отец - Сабуров Семен Филиппович, непременный работник
Воспр. - Табаков Алексей Прокопьевич, непременный работник (поч. Воскресенский, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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