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Табакова Параскева Сергеевна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Табакова Параскева Сергеевна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
4084-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
17.10.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
21.10.1828
Священнослужители
иерей Свечников Андрей , причетник Сенилов Степан
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 49об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 724 жен
Урожд. - Табакова Параскева Сергеевна
Отец - Табаков Сергей Яковлевич, мастеровой новокрещен из вотяков (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Зорина Ирина Антоновна, жена мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Зорин Авдей Кондратович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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