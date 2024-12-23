Новоселова Елена Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНовоселова Елена Филипповна

Новоселова Елена Филипповна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Новоселова Елена Филипповна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
4083-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
16.10.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
жена мастерового
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
21.10.1828
Священнослужители
иерей Свечников Андрей , причетник Сенилов Степан
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 49об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 723 жен
Урожд. - Параскева Федоровна
Отец - Федор Даниилович, непременный работник (д. Курегово, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Новоселова Елена Филипповна, жена мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Новоселов Степан Георгиевич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.