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Уржумцова Параскева Алексеевна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Уржумцова Параскева Алексеевна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
4082-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
15.10.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
д. Курегово, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
21.10.1828
Священнослужители
иерей Свечников Андрей , причетник Сенилов Степан
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 49об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 722 жен
Урожд. - Уржумцова Параскева Алексеевна
Отец - Уржумцов Алексей Васильевич, ясашный крестьянин (д. Курегово, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Краснова Евдокия Васильевна, жена ясашного крестьянина (д. Курегово, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Краснов Александр Евстафьевич, ясашный крестьянин (д. Курегово, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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