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Матвей Андреевич

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Матвей Андреевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
4081-р
Роль персоны
Отец
Дата события
17.10.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
непременный работник
Нас. пункт приписки
д. Вотская Карлутка, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
21.10.1828
Священнослужители
иерей Свечников Андрей , причетник Сенилов Степан
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 49об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 721 муж
Урожд. - Иларион Матвеевич
Отец - Матвей Андреевич, непременный работник (д. Вотская Карлутка, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Коныгин Алексей Сидорович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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