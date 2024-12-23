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Добрынин Иларион Игнатович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Добрынин Иларион Игнатович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
4080-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
20.10.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
21.10.1828
Священнослужители
иерей Свечников Андрей , причетник Сенилов Степан
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 49об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 720 муж
Урожд. - Добрынин Иларион Игнатович
Отец - Добрынин Игнат Васильевич, мастеровой новокрещен из вотяков (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Новиков Павел Иларионович, писарь 3-го класса (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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