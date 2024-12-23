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Параскева

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Параскева
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
4079-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
18.10.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
д. Бисарка, Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
20.10.1828
Священнослужители
иерей Свечников Андрей, дьякон Решетников Георгий, причетник Несмелов, Сенилов, Ложкин и Короваев
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 49
Полная запись МК
Счёт родившихся: 719 жен
Урожд. - Параскева
Мать - Евдокия Кондратовна (д. Бисарка, Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Романова Матрона Тимофеевна, жена мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Романов Павел, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Примечание: незаконнорожденная
Примечание / Дополнительно
незаконнорожденная
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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