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Старкова Елизавета Алексеевна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Старкова Елизавета Алексеевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
4076-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
16.10.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
жена унтер-офицера
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
18.10.1828
Священнослужители
иерей Свечников Андрей, дьякон Решетников Георгий, причетник Несмелов, Сенилов, Ложкин и Короваев
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 49
Полная запись МК
Счёт родившихся: 716 жен
Урожд. - Черткова Параскева Сергеевна
Отец - Чертков Сергей Ермолаевич, крепостной г. подполковника и кавалера помощника начальника Ижевских заводов Фаустова Якова Андреевича (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Старкова Елизавета Алексеевна, жена унтер-офицера (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Старков Игнат Григорьевич, унтер-офицер (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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