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Черткова Параскева Сергеевна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Черткова Параскева Сергеевна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
4076-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
16.10.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
18.10.1828
Священнослужители
иерей Свечников Андрей, дьякон Решетников Георгий, причетник Несмелов, Сенилов, Ложкин и Короваев
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 49
Полная запись МК
Счёт родившихся: 716 жен
Урожд. - Черткова Параскева Сергеевна
Отец - Чертков Сергей Ермолаевич, крепостной г. подполковника и кавалера помощника начальника Ижевских заводов Фаустова Якова Андреевича (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Старкова Елизавета Алексеевна, жена унтер-офицера (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Старков Игнат Григорьевич, унтер-офицер (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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