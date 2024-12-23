Муссихина Параскева Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМуссихина Параскева Георгиевна

Муссихина Параскева Георгиевна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Муссихина Параскева Георгиевна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
4074-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
14.10.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
16.10.1828
Священнослужители
иерей Свечников Андрей, дьякон Решетников Георгий, причетник Несмелов, Сенилов, Ложкин и Короваев
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 48об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 714 жен
Урожд. - Муссихина Параскева Георгиевна
Отец - Муссихин Георгий Порфирьевич, мастеровой новокрещен из вотяков (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Селезнева Наталья Федоровна, жена мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Селезнев Игнат Спиридонович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.