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Курочкина Ирина Степановна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Курочкина Ирина Степановна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
4073-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
14.10.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
жена мастерового
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
16.10.1828
Священнослужители
иерей Свечников Андрей, дьякон Решетников Георгий, причетник Несмелов, Сенилов, Ложкин и Короваев
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 48об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 713 жен
Урожд. - Глухова Параскева Андреевна
Отец - Глухов Андрей Михайлович, мастеровой новокрещен из вотяков (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Курочкина Ирина Степановна, жена мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Курочкин Иван Матвеевич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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