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Параскева Саввична

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Параскева Саввична
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
4070-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
11.10.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
14.10.1828
Священнослужители
иерей Свечников Андрей, дьякон Решетников Георгий, причетник Несмелов, Сенилов, Ложкин и Короваев
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 48об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 710 жен
Урожд. - Параскева Саввична
Отец - Савва Онисимович, мастеровой новокрещен из вотяков (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Щелконогова Елена Никифоровна, жена писаря 1-го класса (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Щелконогов Георгий Степанович, писарь 1-го класса (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Комментарий наборщика
фамилия отца в скобках (Жолнин)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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