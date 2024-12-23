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Гаврилов Иван Федотович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Гаврилов Иван Федотович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
4058-р
Роль персоны
Упомянутый в записи
Дата события
02.10.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
мастеровой
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
08.10.1828
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Решетников Георгий, причетник Капачинский и Короваев
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 47об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 698 жен
Урожд. - Пелагия Константиновна
Отец - Константин Дмитриевич, непременный работник (д. Пирогово, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Гаврилова Феодосия Епифановна, жена мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Гаврилов Иван Федотович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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