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Наймушин Онисим Галактионович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Наймушин Онисим Галактионович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
4050-р
Роль персоны
Отец
Дата события
04.10.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
мастеровой новокрещен из вотяков
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
07.10.1828
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Решетников Георгий, причетник Капачинский и Короваев
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 47
Полная запись МК
Счёт родившихся: 690 муж
Урожд. - Наймушин Сергей Онисимович
Отец - Наймушин Онисим Галактионович, мастеровой новокрещен из вотяков (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Бердников Андрей Емельянович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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