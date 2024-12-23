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Захаров Павел Захарович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Захаров Павел Захарович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
4048-р
Роль персоны
Отец
Дата события
01.10.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
мастеровой новокрещен из вотяков
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
04.10.1828
Священнослужители
иерей Сперанский Гавриил, дьякон Решетников Георгий, причетник Сенилов и Несмелов
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 47
Полная запись МК
Счёт родившихся: 688 жен
Урожд. - Захарова Параскева Павловна
Отец - Захаров Павел Захарович, мастеровой новокрещен из вотяков (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Мальцова Васса Семеновна, жена мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Мальцов Кузьма Яковлевич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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