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Соковнин Ефим Сергеевич

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Соковнин Ефим Сергеевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
4047-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
01.10.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
мастеровой
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
04.10.1828
Священнослужители
иерей Сперанский Гавриил, дьякон Решетников Георгий, причетник Сенилов и Несмелов
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 47
Полная запись МК
Счёт родившихся: 687 муж
Урожд. - Агапитов Петр Георгиевич
Отец - Агапитов Георгий Дорофеевич, мастеровой новокрещен из вотяков (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Соковнин Ефим Сергеевич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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