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Леденцова Иустина Павловна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Леденцова Иустина Павловна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
4042-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
29.09.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
01.10.1828
Священнослужители
иерей Сперанский Гавриил, дьякон Решетников Георгий, причетник Сенилов и Несмелов
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 46об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 682 жен
Урожд. - Леденцова Иустина Павловна
Отец - Леденцов Павел Сергеевич, мастеровой новокрещен из вотяков (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Макарова Параскева Васильевна, жена умершего мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Макаров Георгий, умерший мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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