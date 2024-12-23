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Зиновьев Иван Васильевич

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Зиновьев Иван Васильевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
4039-р
Роль персоны
Упомянутый в записи
Дата события
27.09.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
отставной солдат
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
29.09.1828
Священнослужители
иерей Свечников Андрей, дьякон Решетников Георгий, причетник Капачинский и Ложкин
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 46
Полная запись МК
Счёт родившихся: 679 жен
Урожд. - Иванова Иустина Евграфовна
Отец - Иванов Евграф Иванович, мастеровой новокрещен из вотяков (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Зиновьева Акулина Григорьевна, жена отставного солдата (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Зиновьев Иван Васильевич, отставной солдат (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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