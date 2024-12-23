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Кокоулина Иустина Гаврииловна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Кокоулина Иустина Гаврииловна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
4037-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
26.09.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
28.09.1828
Священнослужители
иерей Свечников Андрей, дьякон Решетников Георгий, причетник Капачинский и Ложкин
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 46
Полная запись МК
Счёт родившихся: 677 жен
Урожд. - Кокоулина Иустина Гаврииловна
Отец - Кокоулин Гавриил Игнатьевич, мастеровой новокрещен из вотяков (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Кокоулина Фекла Игнатьевна, дочь писаря 2-го класса (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Кокоулин Игнат Ефимович, писарь 2-го класса (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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