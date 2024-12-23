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Скорых Агриппина Тимофеевна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Скорых Агриппина Тимофеевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
4036-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
26.09.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
жена рядового подвижной инвалидной роты №20
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
27.09.1828
Священнослужители
иерей Свечников Андрей, дьякон Решетников Георгий, причетник Капачинский и Ложкин
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 46
Полная запись МК
Счёт родившихся: 676 жен
Урожд. - Бздюлева Иустина Никифоровна
Отец - Бздюлев Никифор Семенович, унтер-офицер подвижной инвалидной роты №20 (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Скорых Агриппина Тимофеевна, жена рядового подвижной инвалидной роты №20 (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Скорых Федот Власович, рядовой подвижной инвалидной роты №20 (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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