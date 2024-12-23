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Степанов Семен Афанасьевич

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Степанов Семен Афанасьевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
4034-р
Роль персоны
Отец
Дата события
23.09.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
мастеровой новокрещен из вотяков
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
23.09.1828
Священнослужители
иерей Свечников Андрей, дьякон Решетников Георгий, причетник Капачинский и Ложкин
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 46
Полная запись МК
Счёт родившихся: 674 жен
Урожд. - Степанова Фекла Семеновна
Отец - Степанов Семен Афанасьевич, мастеровой новокрещен из вотяков (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Степанида Федоровна, жена ясашного крестьянина (д. Старый Чултем, Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Савва Иванович, ясашный крестьянин (д. Старый Чултем, Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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