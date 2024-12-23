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Степанова Фекла Семеновна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Степанова Фекла Семеновна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
4034-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
23.09.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
23.09.1828
Священнослужители
иерей Свечников Андрей, дьякон Решетников Георгий, причетник Капачинский и Ложкин
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 46
Полная запись МК
Счёт родившихся: 674 жен
Урожд. - Степанова Фекла Семеновна
Отец - Степанов Семен Афанасьевич, мастеровой новокрещен из вотяков (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Степанида Федоровна, жена ясашного крестьянина (д. Старый Чултем, Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Савва Иванович, ясашный крестьянин (д. Старый Чултем, Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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