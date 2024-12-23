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Корепанова Татьяна Ивановна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Корепанова Татьяна Ивановна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
4032-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
15.09.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
дочь мастерового
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
23.09.1828
Священнослужители
иерей Свечников Андрей, дьякон Решетников Георгий, причетник Капачинский и Ложкин
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 46
Полная запись МК
Счёт родившихся: 672 жен
Урожд. - Фекла Георгиевна
Отец - Георгий Яковлевич, новокрещен (д. Люк-Чудзя, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Корепанова Татьяна Ивановна, дочь мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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