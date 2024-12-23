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Потоскуева Фекла Андреевна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Потоскуева Фекла Андреевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
4030-р
Роль персоны
Упомянутый в записи
Дата события
21.09.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
вдова
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
22.09.1828
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Решетников Георгий, причетник Несмелов и Короваев
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 45об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 670 муж
Урожд. - Шмаков Иван Иларионович
Отец - Шмаков Иларион Дмитриевич, рекрут (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Потоскуев Иов, сын вдовы (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - мать воспреемника №1, Потоскуева Фекла Андреевна, вдова (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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