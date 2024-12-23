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Дмитриева Евдокия Мокеевна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Дмитриева Евдокия Мокеевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
4028-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
20.09.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
жена непременного работника
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
21.09.1828
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Решетников Георгий, причетник Несмелов и Короваев
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 45об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 668 жен
Урожд. - Дмитриева Фекла Леонтиевна
Отец - Дмитриев Леонтий Николаевич, непременный работник живущий при заводе (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Дмитриева Евдокия Мокеевна, жена непременного работника (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Дмитриев Никита Иванович, непременный работник (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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