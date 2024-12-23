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Корнилов Артем Агапиевич

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Корнилов Артем Агапиевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
4027-р
Роль персоны
Упомянутый в записи
Дата события
18.09.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
мастеровой
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
20.09.1828
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Решетников Георгий, причетник Несмелов и Короваев
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 45об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 667 жен
Урожд. - Плетенева Иустина Самуиловна
Отец - Плетенев Самуил Иванович, государственный крестьянин (д. Синегуб, Ильинский приход., Нолинский у., Вятская губ.)
Воспр. - Корнилова Ирина Алексеевна, жена мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Корнилов Артем Агапиевич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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