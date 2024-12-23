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Самоделкина Фекла Ивановна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Самоделкина Фекла Ивановна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
4026-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
16.09.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
20.09.1828
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Решетников Георгий, причетник Несмелов и Короваев
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 45об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 666 жен
Урожд. - Самоделкина Фекла Ивановна
Отец - Самоделкин Иван Алексеевич, мастеровой новокрещен из вотяков (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Лукоянова Евфимия Макаровна, дочь мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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