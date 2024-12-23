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Младенцев Григорий Филиппович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Младенцев Григорий Филиппович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
4025-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
17.09.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Татарские Челны, Елабужский у., Вятская губ.
Дата крещения
20.09.1828
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Решетников Георгий, причетник Несмелов и Короваев
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 45
Полная запись МК
Счёт родившихся: 665 муж
Урожд. - Евстафий
Мать - Хорона Степанида Федоровна (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Младенцев Григорий Филиппович, крестьянин (д. Татарские Челны, Елабужский у., Вятская губ.)
Примечание: незаконнорожденный
Примечание / Дополнительно
незаконнорожденный
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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