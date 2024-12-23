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Андрей Михайлович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Андрей Михайлович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
4021-р
Роль персоны
Упомянутый в записи
Дата события
15.09.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
непременный работник
Нас. пункт приписки
д. Русская Карлутка, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
16.09.1828
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Решетников Георгий, причетник Несмелов и Короваев
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 45
Полная запись МК
Счёт родившихся: 661 жен
Урожд. - Безсолова Надежда Спиридоновна
Отец - Безсолов Спиридон Леонтьевич, непременный работник (д. Русская Карлутка, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Пелагея Андреевна, дочь непременного работника (д. Русская Карлутка, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - отец воспреемника №1, Андрей Михайлович, непременный работник (д. Русская Карлутка, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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