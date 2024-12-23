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Теплоухов Петр Давидович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Теплоухов Петр Давидович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
4018-р
Роль персоны
Отец
Дата события
13.09.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
мастеровой новокрещен из вотяков
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
16.09.1828
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Решетников Георгий, причетник Несмелов и Короваев
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 45
Полная запись МК
Счёт родившихся: 658 жен
Урожд. - Теплоухова Надежда Петровна
Отец - Теплоухов Петр Давидович, мастеровой новокрещен из вотяков (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Сергеева Пелагея Степановна, дочь мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - отец воспреемника №1, Сергеев Степан Григорьевич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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