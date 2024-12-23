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Исакова Надежда Назаровна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Исакова Надежда Назаровна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
4013-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
15.09.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
15.09.1828
Священнослужители
иерей Сперанский Гавриил, дьякон Решетников Георгий, причетник Капачинский, Короваев, Несмелов, Сенилов и Ложкин
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 44об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 653 жен
Урожд. - Исакова Надежда Назаровна
Отец - Исаков Назар Леонтьевич, мастеровой новокрещен из вотяков (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Курнина Матрона Петровна, жена рядового подвижной инвалидной роты №20 (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Курнин Матвей Васильевич, рядовой подвижной инвалидной роты №20 (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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