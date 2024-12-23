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Кучков Василий Иванович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Кучков Василий Иванович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
4008-р
Роль персоны
Отец
Дата события
14.09.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
писарь непременных работников
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
14.09.1828
Священнослужители
иерей Сперанский Гавриил, дьякон Решетников Георгий, причетник Капачинский, Короваев, Несмелов, Сенилов и Ложкин
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 44
Полная запись МК
Счёт родившихся: 648 муж
Урожд. - Кучков Иван Васильевич
Отец - Кучков Василий Иванович, писарь непременных работников (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Кунгурцов Семен Давидович, писарь 1-го класса (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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