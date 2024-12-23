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Филипп Евсеевич

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Филипп Евсеевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
4005-р
Роль персоны
Отец
Дата события
03.09.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
отданный в солдаты новокрещен
Нас. пункт приписки
д. Ближний Сентек, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
12.09.1828
Священнослужители
иерей Сперанский Гавриил, дьякон Решетников Георгий, причетник Капачинский, Короваев, Несмелов, Сенилов и Ложкин
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 44
Полная запись МК
Счёт родившихся: 645 муж
Урожд. - Иван Филиппович
Отец - Филипп Евсеевич, отданный в солдаты новокрещен (д. Ближний Сентек, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Филипп Евсеевич, родной брат его новокрещен (д. Ближний Сентек, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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