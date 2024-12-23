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Тяпкин Илья Дмитриевич

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Тяпкин Илья Дмитриевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
4003-р
Роль персоны
Отец
Дата события
10.09.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
рекрут
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
11.09.1828
Священнослужители
иерей Сперанский Гавриил, дьякон Решетников Георгий, причетник Капачинский, Короваев, Несмелов, Сенилов и Ложкин
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 44
Полная запись МК
Счёт родившихся: 643 муж
Урожд. - Тяпкин Иван Ильич
Отец - Тяпкин Илья Дмитриевич, рекрут (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Кашин Гавриил Андреевич, рекрут (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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