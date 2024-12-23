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Новоселов Василий Феофилович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Новоселов Василий Феофилович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3997-р
Роль персоны
Упомянутый в записи
Дата события
06.09.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
мастеровой
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
09.09.1828
Священнослужители
иерей Сперанский Гавриил, дьякон Решетников Георгий, причетник Капачинский, Короваев, Несмелов, Сенилов и Ложкин
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 43об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 637 жен
Урожд. - Анна Трофимовна
Отец - Трофим Софронович, непременный работник (д. Вотская Карлутка, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Новоселова Елена Филипповна, жена мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Новоселов Василий Феофилович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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