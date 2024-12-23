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Васильев Григорий Васильевич

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Васильев Григорий Васильевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3993-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
07.09.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
мастеровой
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
09.09.1828
Священнослужители
иерей Садальский Петр , причетник Ложкин Петр
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 43
Полная запись МК
Счёт родившихся: 633 муж
Урожд. - Сергей
Мать - Варвара Георгиевна (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Васильев Григорий Васильевич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Примечание: незаконнорожденный
Примечание / Дополнительно
незаконнорожденный
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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