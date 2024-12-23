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Иван

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Иван
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3991-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
06.09.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
07.09.1828
Священнослужители
иерей Сперанский Гавриил, дьякон Решетников Георгий, причетник Капачинский, Короваев, Несмелов, Сенилов и Ложкин
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 43
Полная запись МК
Счёт родившихся: 631 муж
Урожд. - Иван
Мать - Черемных Анна Сампсоновна (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Михайлов Иван Михайлович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - отец матери ребенка, Черемных Сампсон Михеевич, умерший мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Примечание: незаконнорожденный
Примечание / Дополнительно
незаконнорожденный
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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