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Наталья Петровна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Наталья Петровна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3988-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
05.09.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
жена мастерового
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
06.09.1828
Священнослужители
иерей Сперанский Гавриил, дьякон Решетников Георгий, причетник Капачинский, Короваев, Несмелов, Сенилов и Ложкин
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 42об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 628 жен
Урожд. - Колосова Елизавета Тихоновна
Отец - Колосов Тихон Евдокимович, мастеровой новокрещен из вотяков (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Наталья Петровна, жена мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Кирилл Тимофеевич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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