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Исаков Памфил Даниилович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Исаков Памфил Даниилович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3976-р
Роль персоны
Отец
Дата события
28.08.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
рядовой подвижной инвалидной роты №19
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
30.08.1828
Священнослужители
иерей Свечников Андрей, дьякон Решетников Георгий, причетник Несмелов Владимир
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 42
Полная запись МК
Счёт родившихся: 616 муж
Урожд. - Исаков Александр Памфилович
Отец - Исаков Памфил Даниилович, рядовой подвижной инвалидной роты №19 (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Губин Тихон Георгиевич, рядовой подвижной инвалидной роты №19 (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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