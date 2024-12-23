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Васильева Варвара Ефимовна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Васильева Варвара Ефимовна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3971-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
25.08.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
жена мастерового
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
27.08.1828
Священнослужители
иерей Свечников Андрей, дьякон Решетников Георгий, причетник Несмелов Владимир
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 41об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 611 жен
Урожд. - Толстухина Наталия Леонтиевна
Отец - Толстухин Леонтий Иванович, мастеровой новокрещен из вотяков (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Васильева Варвара Ефимовна, жена мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Васильев Иван, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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