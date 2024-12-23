Ижбулат -
Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
- ФИО
- Ижбулат -
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 3970-р
- Роль персоны
- Отец
- Дата события
- 0-.08.1828
- Приход
- Александро-Невский собор
- Губерния прихода
- Вятская
- Уезд прихода
- Сарапульский
- Место прихода
- Ижевский завод
- Статус персоны
- обучающийся ружейному мастерству
- Нас. пункт приписки
- г. Смоленск, Смоленская губ.
- Дата крещения
- 26.08.1828
- Священнослужители
- протоиерей Лятушевич Захарий, дьякон Краев Сергей, причетник Ложкин Петр
- Архивный код
- ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 41об
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 610 муж
Урожд. - Адриан / Семней Ижбулатович
Отец - Ижбулат -, обучающийся ружейному мастерству (г. Смоленск, Смоленская губ.)
Воспр. - Лосев Иван Семенович, старший унтер-офицер подвижной инвалидной роты №20 (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Примечание: Обучающийся оружейному мастерству Смоленского уланского полка рядовой из черемис Семней Ижбулатов во Святом крещении Адриан
- Примечание / Дополнительно
- Обучающийся оружейному мастерству Смоленского уланского полка рядовой из черемис Семней Ижбулатов во Святом крещении Адриан
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- Источник
- Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой
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