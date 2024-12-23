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Адриан / Семней Ижбулатович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Адриан / Семней Ижбулатович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3970-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
0-.08.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
г. Смоленск, Смоленская губ.
Дата крещения
26.08.1828
Священнослужители
протоиерей Лятушевич Захарий, дьякон Краев Сергей, причетник Ложкин Петр
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 41об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 610 муж
Урожд. - Адриан / Семней Ижбулатович
Отец - Ижбулат -, обучающийся ружейному мастерству (г. Смоленск, Смоленская губ.)
Воспр. - Лосев Иван Семенович, старший унтер-офицер подвижной инвалидной роты №20 (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Примечание: Обучающийся оружейному мастерству Смоленского уланского полка рядовой из черемис Семней Ижбулатов во Святом крещении Адриан
Примечание / Дополнительно
Обучающийся оружейному мастерству Смоленского уланского полка рядовой из черемис Семней Ижбулатов во Святом крещении Адриан
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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