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Даниил Леонтьевич

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Даниил Леонтьевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3969-р
Роль персоны
Отец
Дата события
24.08.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
рядовой Сарапульской инвалидной роты
Нас. пункт приписки
г. Сарапул, Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
26.08.1828
Священнослужители
иерей Свечников Андрей , причетник Несмелов Владимир
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 41об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 609 жен
Урожд. - Наталия Данииловна
Отец - Даниил Леонтьевич, рядовой Сарапульской инвалидной роты (г. Сарапул, Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Ермолина Елена Семеновна, дочь мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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