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Шовякова Наталия Петровна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Шовякова Наталия Петровна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3965-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
21.08.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Дата крещения
26.08.1828
Священнослужители
иерей Свечников Андрей , причетник Несмелов Владимир
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 41
Полная запись МК
Счёт родившихся: 605 жен
Урожд. - Шовякова Наталия Петровна
Отец - Шовяков Петр Мартьянович, непременный работник
Воспр. - Шовякова Анна Мартьяновна, родная сестра (поч. Воскресенский, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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