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Турундаев Петр Иванович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Турундаев Петр Иванович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3957-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
22.08.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
23.08.1828
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Краев Сергей, причетник Несмелов, Капачинский, Короваев и Ложкин
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 40об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 597 муж
Урожд. - Турундаев Петр Иванович
Отец - Турундаев (Торундаев) Иван Михайлович, рядовой подвижной инвалидной роты №19 (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Рубцов Лаврентий Нестерович, рядовой подвижной инвалидной роты №19 (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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