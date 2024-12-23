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Кычигина Наталия Федоровна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Кычигина Наталия Федоровна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3952-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
21.08.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
22.08.1828
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Краев Сергей, причетник Несмелов, Капачинский, Короваев и Ложкин
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 40
Полная запись МК
Счёт родившихся: 592 жен
Урожд. - Кычигина Наталия Федоровна
Отец - Кычигин Федор Никитич, мастеровой новокрещен из вотяков (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Столова Татьяна Федотовна, жена мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Столов Иван Кузьмич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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