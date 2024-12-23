Чигвинцов Агафоник Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧигвинцов Агафоник Герасимович

Чигвинцов Агафоник Герасимович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Чигвинцов Агафоник Герасимович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3951-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
21.08.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
22.08.1828
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Краев Сергей, причетник Несмелов, Капачинский, Короваев и Ложкин
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 40
Полная запись МК
Счёт родившихся: 591 муж
Урожд. - Чигвинцов Агафоник Герасимович
Отец - Чигвинцов Герасим Прокопьевич, мастеровой новокрещен из вотяков (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Попов Никифор Гавриилович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.