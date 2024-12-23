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Павлов Дмитрий

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Павлов Дмитрий
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3945-р
Роль персоны
Упомянутый в записи
Дата события
17.08.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
мастеровой
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
19.08.1828
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Краев Сергей, причетник Несмелов, Капачинский, Короваев и Ложкин
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 39об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 585 жен
Урожд. - Наталия Георгиевна
Отец - Георгий Семенович, непременный работник (д. Пазелей, Нылгинский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Павлова Матрона Федоровна, жена мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Павлов Дмитрий, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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